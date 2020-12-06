البحرين تشارك في اجتماع غرفة التجارة العربية البريطانية

06 ديسمبر 2020 وقت الإنشاء: 11:42 AM اخر تحديث: 11:42 AM عدد القراءات: 185

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شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس في اجتماع اللجنة التنفيذية واجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية، واللذين عُقدا عن بعد عبر الاتصال المرئي يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري؛ وذلك في إطار عضوية غرفة البحرين في الغرفة العربية البريطانية، وبمشاركة رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية في البلاد العربية والمملكة المتحدة.





وتم خلال الاجتماعين اعتماد التغييرات في أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية، واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة ومحضر اجتماع المكتب التنفيذي المنعقدان بتاريخ 3 ديسمبر 2019.





كما تم مناقشة تقرير المكتب التنفيذي وأنشطة غرفة التجارة العربية البريطانية في ظل جائحة كورونا، إلى جانب اعتماد الحسابات والقوائم المالية والتقرير السنوي للغرفة للعام المنتهي 31 مارس 2020.





يذكر أن غرفة التجارة العربية البريطانية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين العربي والبريطاني من أجل تحقيق المصالح المشتركة والتنسيق في شتى مجالات العمل الاقتصادي.



