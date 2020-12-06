المعارض القطري خالد الهيل ينشر تسريب جديد يفضح قناة الجزيرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
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نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيل جديد كشف عن حوار دار بين رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

 

 

 

وتحدث رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال التسجيل الصوتي عن مشاركته في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة ابقناة .

 

 

 

كما انتقد عمل قناة الجزيرة وضعف إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة، ويطمح في إنشاء قناة انجليزية.

 

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