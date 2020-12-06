المعارض القطري خالد الهيل ينشر تسريب جديد يفضح قناة الجزيرة
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:10 م
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نشر المعارض القطري
خالد الهيل، تسجيل جديد كشف عن حوار دار بين رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام
برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتحدث رئيس
تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال
التسجيل الصوتي عن مشاركته في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس
إدارة ابقناة .
كما انتقد عمل
قناة الجزيرة وضعف إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على
القناة، ويطمح في إنشاء قناة انجليزية.