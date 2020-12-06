"بث السموم والأكاذيب".. تعرف على الدور الخبيث الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
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 دور خبيث تلعبه قناة الجزيرة القطرية، لمواصلة حملة الأكاذيب وبث السموم فى مصر والمنطقة من أجل تحقيق أهدافهم التى يسعون إليها من خلال التحريض المستمر الذى تقوده هذه القناة القطرية وصفحاتها الإلكترونية.

 

 

تناول تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، الدور الإرهابى الذى تلعبه قطر ونظام تميم في المنطقة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة يقودهم مسئولين قطريين، وعلى رأسهم حمد بن ثامر بن محمد آل ثانى، وهو من الشخصيات البارزة فى المجال الإعلامى ، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، والذى يعد الذراع الإعلامى للنظام القطرى.

 

وكشف التقرير أن حمد بن ثامر أهم الجواسيس القطرية فى العالم، بعدما أثبت للنظام القطرى براعته فى تنفيذ خططه الإعلامية الهدامة، التي تبث السموم بطريقة عالية من الحرفية والإتقان، وهو من عمل على ظهور الجماعات الإرهابية عبر شاشة الجزيرة، وأنه يعد الرجل الأهم لدى النظام فى ملف الإعلام ولديه العديد من الأسرار فى الكواليس الخفية والقذرة التى تنفذها منابر الدوحة الهدامة.


 
 

وتابع التقرير المتداول، أن حمد بن ثامر هو مسئول بشكل كامل عن الخطاب التحريضى والإرهابي الذى تبثه قناة الجزيرة، إضافة إلى الدعم المستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في جميع دول المنطقة.


 

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