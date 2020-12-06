نوير يدعم قرار استمرار لوف في منصبه

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا أعرب عن ترحيبه بقرار الاتحاد الألماني لكرة القدم باستمرار الألماني يواكيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني.





وأفادت فضائية ZDF الألمانية بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدد جميع الشكوك المحيطة بمستقبل المدير الفني الألماني بإعلان استمراره في منصبه حتى بطولة يورو 2021 على الأقل.





وأوضحت الفضائية الألمانية أن تصريحات نوير الداعمة للوف جاءت بعد ساعات من انتقاد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للفريق البافاري للوف المدير الفني للمانشافت الألماني لا سيما بعدما فضل الانسحاب من مواجهة وسائل الإعلام ووضع مدير المنتخب أوليفر بيرهوف أمام الجميع بدلًا منه.





وعما إذا كان يرى قرار استمرار لوف صحيحًا، قال نوير في تصريحات نقلتها فضائية ZDF الألمانية:"نعم، بكل تأكيد".





وأضاف:"مضينا معه في طريق حاولنا فيه كثيرًا والوضع كان بالنسبة لنا جميعًا، مختلفًا للغاية عما كنا نتوقعه لكننا يجب أن نتعامل مع هذه الظروف".





وتابع:"لعبنا مباراة بائسة ضد إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بخسارتنا بسداسية نظيفة لكني آمل بأن نتحسن في العام الجديد خاصة في بطولة اليورو".





واختتم نوير تصريحاته قائلاً:"نحن نتطلع للأمام وبداخلنا حافز كبير وأعتقد أن طاقمنا التدريبي متحفز أيضًا".











