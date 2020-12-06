نوير يدعم قرار استمرار لوف في منصبه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:30 م
مانويل نوير
مانويل نوير
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا أعرب عن ترحيبه بقرار الاتحاد الألماني لكرة القدم باستمرار الألماني يواكيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني.

وأفادت فضائية ZDF الألمانية بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدد جميع الشكوك المحيطة بمستقبل المدير الفني الألماني بإعلان استمراره في منصبه حتى بطولة يورو 2021 على الأقل.

وأوضحت الفضائية الألمانية أن تصريحات نوير الداعمة للوف جاءت بعد ساعات من انتقاد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للفريق البافاري للوف المدير الفني للمانشافت الألماني لا سيما بعدما فضل الانسحاب من مواجهة وسائل الإعلام ووضع مدير المنتخب أوليفر بيرهوف أمام الجميع بدلًا منه.

وعما إذا كان يرى قرار استمرار لوف صحيحًا، قال نوير في تصريحات نقلتها فضائية ZDF الألمانية:"نعم، بكل تأكيد".

وأضاف:"مضينا معه في طريق حاولنا فيه كثيرًا والوضع كان بالنسبة لنا جميعًا، مختلفًا للغاية عما كنا نتوقعه لكننا يجب أن نتعامل مع هذه الظروف".

وتابع:"لعبنا مباراة بائسة ضد إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بخسارتنا بسداسية نظيفة لكني آمل بأن نتحسن في العام الجديد خاصة في بطولة اليورو".

واختتم نوير تصريحاته قائلاً:"نحن نتطلع للأمام وبداخلنا حافز كبير وأعتقد أن طاقمنا التدريبي متحفز أيضًا".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يورو 2021 نوير لوف رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 13 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ ساعة و 8 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| الزمالك يعقد جلسة مع وكيل ساسي.. وتأجيل التجديد بسبب المقابل المادي

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

06:58 م

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

05:44 م

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر