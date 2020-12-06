سكرين إنترناشونال تكشف عن نجوم الغد العرب برعاية MBC الأمل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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أعلنت سكرين إنترناشونال عن قائمة النجوم والمخرجين الستة الواعدين من العالم العربي، الذين تم اختيارهم في مبادرة نجوم الغد العرب التي تستهدف تسليط الضوء على المواهب.





النسخة الرابعة من نجوم الغد العرب تُقام ضمن منصة الصناعة الناجحة أيام القاهرة لصناعة السينما، وبدعم من MBC الأمل، وهي مبادرة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة MBC، التي تركز على دعم الشباب العرب، وإعدادهم لمستقبل أفضل.





واعدتها وقامت باختيار المواهب فيها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في العالم العربي، بمشاركة المحرر مات مولر وفين هاليجان رئيس المراجعات النقدية.





ومن أجل اختيار الأسماء في برنامج نجوم الغد العرب، استقرت سكرين على 6 ممثلين ومخرجين حققوا بالفعل تأثيراً واضحاً في تخصصهم، مع مؤشرات تدل على أن لديهم المزيد.







يعمل سامح حالياً على فيلمه الروائي الطويل الأول تمنتاشر.





وفي بداية العام الجاري، حصلت هناء على منحة الإنتاج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقدرها 500 ألف دولار، وذلك لصالح مشروع فيلم شرشف، كما فازت مخرجة الفيلم هند الفهد أيضاً بنفس المنحة المالية حتى يخرج الفيلم إلى النور.





بريس بكستر الجلاوي ممثل صاعد متعدد المواهب، وُلد في سويسرا ونشأ في المغرب، درس بريس التمثيل في أكاديمية نيويورك للأفلام ومسرح لي ستراسبرغ ومعهد السينما. قُدر له العمل في مجال الفنون، جده هو حسن الجلاوي الفنان التشكيلي المغربي ذو الإنتاج الغزير، وعمه هو مهدي الجلاوي الممثل والمخرج والكاتب الذي كان له تأثير كبير على بريس في صغره.











تقوم ستيفاني حالياً بتصوير دورها في الفيلم الإماراتي الثلاثاء 12 للمخرج مجدي سميري، الذي من المقرر إطلاقه في 2021، ومن المقرر أيضاً أن تشارك في شهر رمضان من خلال بطولة مسلسل نبض للمخرج محمد لطفي، بالإضافة إلى تقديم البرنامج الأسبوعي كزدورة.





مهدي رمضاني ممثل جزائري من المقرر أن ينطلق في الشاشة الكبيرة من خلال المشاركة في بطولة الفيلم التاريخي هليوبوليس الذي يمثل الجزائر في جائزة الأوسكار 2021 لأفضل فيلم دولي.





يجمع رمضاني بين أدائه التمثيلي وحرفة صياغة المجوهرات عل الطريقة البربرية. أول ظهور لمهدي كان في 2011 من خلال الفيلم القصير غداً الجزائر؟ للمخرج أمين سيدي بومدين، ثم شارك بعدها في الفيلمين القصيرين المئة ليسوا السيد إكس وبرخاوة صباح يوم السبت للمخرجة صوفيا جاما، والفيلم الطويل الوهراني للمخرج إلياس سالم.





حصل مهدي على النجاح الدولي من خلال مشاركته في بطولة الفيلم القصير الأيام الماضية للمخرج كريم موسوي في 2013، الذي نافس في مهرجان لوكارنو ضمن مسابقة فهود الغد، ثم فيلم طبيعة الحال الذي حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن مسابقة نظرة ما. مؤخراً، بدأ يعمل مهدي في صناعة السينما والتلفزيون الفرنسي من خلال دور صغير في My Traitor My Love مع المخرج هيلير سيستيرن.





ويعلق المحرر مات مولر على ذلك قائلاً "تفخر سكرين إنترناشونال بتقديم 6 ممثلين وصُنَّاع أفلام واعدين في نسخة 2020 من نجوم الغد العرب. في عام مثل هذا، يصبح تسليط الضوء على المواهب في العالم العربي أكثر أهمية من ذي قبل، ولهذا فإننا نهنئ مجموعة هذا العام، ونتطلع لرؤيتهم متألقين. يسعدنا أيضاً التعاون مجدداً مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأن تنضم إلينا MBC الأمل راعياً للمبادرة. نشكر شركاءنا في نجوم الغد العرب على دعمهم".







وتقول علياء زكي مدير أيام القاهرة لصناعة السينما "2020 كان عاماً صعباً على الصناعة، لكن رغم كل التحديات، فالعالم العربي لا يزال مليئاً بالأصوات المبدعة والمثيرة، التي تستمر في وضع علاماتهم أمام وخلف الكاميرا. نفخر بتسليط الضوء على هذه المواهب الفردية الاستثنائية، ونوجه لهم كل التهنئة، كما نشكر سكرين إنترناشونال وMBC الأمل على دعمهم غير المشروط".







وتضيف مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC "نفخر بأن نكون جزءً من هذه المبادرة، وبتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في هذه الصناعة الإبداعية. في MBC الأمل، نؤمن بأن العالم العربي لديه إمكانيات هائلة، ومواهب في انتظار من يكتشفها، ودورنا هو أن نجعل ناتج شغفهم، محتوى يقدم التثقيف والترفيه والإلهام. من خلال شراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسكرين إنترناشونال، يمكننا تمهيد الطريق لمواهب العالم العربي وللتعاون الدولي في المستقبل".







