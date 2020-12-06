خاص| الزمالك يعقد جلسة مع وكيل ساسي.. وتأجيل التجديد بسبب المقابل المادي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:04 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زكي
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عقدت لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع مهند عون وكيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك لمناقشة ملف تجديد تعاقد اللاعب مع الأبيض.

وجاءت الجلسة في مقر القلعة البيضاء عقب انتهاء المران الجماعي، وشهدت  جدلا كبيرا حول المقابل المادي ، ولكن لم يتم الاتفاق على مبلغ معين للتجديد لذلك تم تأجيل الجلسة وإخطار اللاعب بذلك.

الجدير بالذكر، أن مهند عون قام بتأجيل سفره منذ 4  أيام لانهاء ملف تجديد فرجاني ساسي ثم العودة إلى تونس.

وفي سياق أخر، قررت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق غدا الاثنين، عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بكل لاعب، وذلك عقب عقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف العام وعبد الحليم علي مدير الكرة.

وكان من المقرر أن يتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق مساء أمس من الخزينة الخاصة بالنادي إلا أن الإدارة المكلفة بإدارة الأبيض تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، لذلك تم تأجيل صرف المستحقات لمدة 48 ساعة.

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فرجاني ساسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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