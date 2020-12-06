أحمد الهوارى يكشف عن صعوبات التي واجهته في تحضير المهرجان
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:06 م
مصطفى فكيه
Advertisements
قال الإعلامي أحمد الهوارى، بأنه واجه العديد من الصعوبات بتحديد يوم ل تكريم الفنانين عن استفتاء رمضان 2020.
وأضاف في تصريح خاص ل " الفجر الفني" بأنه سعيد باقامة المهرجان، في ظل هذه الظروف مع ومراعاة شروط التباعد".
وتابع "الهوارى" بأن كل فنان له جمهوره الذي صوت له في الاستفتاء".
واختتم "الهوارى" حديثه قائلا:" بتمنى أن الحفل يعدي على خير وبالتوفيق لجميع نجوم الفن".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا