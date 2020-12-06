أحمد الهوارى يكشف عن صعوبات التي واجهته في تحضير المهرجان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قال الإعلامي أحمد الهوارى، بأنه واجه العديد من الصعوبات بتحديد يوم ل تكريم الفنانين عن استفتاء رمضان 2020.

وأضاف في تصريح خاص ل " الفجر الفني" بأنه سعيد باقامة المهرجان، في ظل هذه الظروف مع ومراعاة شروط التباعد".

وتابع "الهوارى" بأن كل فنان له جمهوره الذي صوت له في الاستفتاء".

واختتم "الهوارى" حديثه قائلا:" بتمنى أن الحفل يعدي على خير وبالتوفيق لجميع نجوم الفن".

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