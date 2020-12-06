أحمد الهوارى يكشف عن صعوبات التي واجهته في تحضير المهرجان

Advertisements





قال الإعلامي أحمد الهوارى، بأنه واجه العديد من الصعوبات بتحديد يوم ل تكريم الفنانين عن استفتاء رمضان 2020.



وأضاف في تصريح خاص ل " الفجر الفني" بأنه سعيد باقامة المهرجان، في ظل هذه الظروف مع ومراعاة شروط التباعد".



وتابع "الهوارى" بأن كل فنان له جمهوره الذي صوت له في الاستفتاء".



واختتم "الهوارى" حديثه قائلا:" بتمنى أن الحفل يعدي على خير وبالتوفيق لجميع نجوم الفن".

