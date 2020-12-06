الجزيرة يغرد على قمة دورى الجولف

اشتعل الصراع مبكرا جدا فى دورى الجولف للاندية الذى استضاف جولته الاولى نادى جولف نيو جيزة.

واعتلى فريق نادى الجزيرة الصدارة بعد انتهاء هذه الجولة برصيد 279 نقطة ويطارده فريق نادى سبورتنج بفارق نقطتين فقط 277 ثم نيو جيزة الثالث 275 نقطة .

وابرزت الجولة الاولى لدورى الجولف المصرى للاندية الذى اعاده اتحاد الجولف للظهور مرة اخرى بعد غياب عدة سنوات أن المنافسة لن تكون سهلة وان الطريق لمنصة التتويج لن يكون مفروشا بالورود امام أى فريق لاسيما فى ظل الحماس الشديد من جانب الاندية السبع المشاركة وحشد كل فريق افضل لاعبيه من الرجال والسيدات والناشئين وهو ما وضح من خلال ضربة البداية للمسابقة..

وجاء فى المراكز من الرابع الى السابع على الترتيب كل من بالم هيلز 268 نقطة واليجريا 256 نقطة ودريم لاند 252 نقطة ثم السخنة 250 نقطة .

لعب فريق نادى الجزيرة متصدرالقمة بتشكيلة ضمت كل من الدولى شريف رزق و جلال الحمامصى وايمن فتحى والناشئ سليم الابيارى ودينا الجزار واحمد الشلقانى وعمرو ناجى ونادين الشريف وعلى صبرى وحسن شير .

بينما ضمت تشكيلة سبورتنج كل من لاعب منتخب مصر الوطنى فارس عبد العزيز ومحمد الدخاخنى وابراهيم غالب ولاعب منتخب مصر للناشئين محمد ابو العلا ومراد غانم ومروان الخياط وعمرو الخيام و محمد وجدى وفرح ابو العلا ومحمد ابو العطا