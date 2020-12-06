بدء الأعمال الأولية الهندسية للإغلاق الجزئي لشارع الهرم (صور)

وأعلنت محافظة الجيزة غلق الاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سوف يتم غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان.





وأوضحت محافظة الجيزة أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق نطاق محافظة الجيزة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم باستلام مواقع أعمال محطات( ميدان الرماية - الأهرام ) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع .





ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح يوم الاحد الموافق 6 / 12 /2020 و لمدة خمس سنوات وهي على النحو التالي:





أولاً: محطة ميدان الرماية سيتم اجراء غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مرورية.





وأكد أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهى كالأتي، يتم تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر.





وأشار محافظ الجيزة أنه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية . كما أوضح محافظ الجيزة أنه فيما يخص محطه الأهرام سيتم إجراء غلق كلي للإتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر وسيتم ترك عدد 3 حارات مروريه بالجانب الايسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركه سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الاهرام .





وأكد راشد أنه تم تجهيز التحويلة المرورية وهي حركه المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال .



