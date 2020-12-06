هل توجد خطورة على تطوع الملكة إليزابيث لتلقي لقاح كورونا ؟ طبيب يجيب

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قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن الملكة إليزابيث التي تبلغ 94 عامًا تطوعت للحصول على لقاح كورونا بعدما أعلنت بريطانيا بدء حملة التطعيم الثلاثاء المقبل.



وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "كبار السن من الفئات الأولى بتلقى لقاح كورونا"، مشيرا إلى أن نسبة لقاح بريطانيا ضد كورونا تقترب إلى 70%.



وأوضح أنه لا يوجد محاذير علمية تمنع حصول الفئات العمرية التي تزيد عن 90 عاما للقاح قائلا: "لكن الأهم هو متابعتهم بصفة دورية"، مشيرا إلى أن لقاح بريطانيا يتميز بمعدل أمان مرتفع، وقد يصاحبه فقط ارتفاع بدرجة حرارة لمدة يوم فقط.



وأكد أن تلقي لقاح كورونا اختياري وليس إجباريا سواء في بريطانيا والولايات المتحدة.

