غدا افتتاح بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 32 لاعبة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنطلق غدا الاتنين بطولة العالم للاسكواش للسيدات بنادى بلاك بول بمشاركة 32 لاعبة من المصنفات على العالم ويشارك من من مصر 10 لاعبات أبرزهن نور الشربينى ونوران جوهر و هانيا الحمامى وسلمى هانى   


واكد محمد رائف عضو مجلس إدارة نادى بلاك بول ومدير البطولة أن النادى يستضيف بطولتين فى ديسمبر الجارى  بطولة للسيدات ستقام من 7 ديسمبر إلى 12 وبطولة الرجال من 13 إلى 18    


وتابع محمد رائف أن البطولتين تقام بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين برئاسة اليكس جوخ ولتصنيف ذهبي وتعتبر بطولة بلاك بول واحدة من اهم البطولات العالمية التى تحظى على اهتمام عدد كبير ومن وسائل الإعلام العالمية  و يشترك في  البطولتين 32 لاعبة و32 لاعب من ارقي تصنيف دولي يمثلون اكثر من 21 دولة ، وتحظي هذه البطولتين بدعم من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش 

وأضاف محمد رائف أن البطولتين تأتيان في ظل ظروف صعبة بسبب جائحة COVID-19  وسيتم اتباع الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى خوفا على المشاركين او المشاركات فى البطولتين    


يذكر أن نادى بلاك بول نجح فى استضافة عدد من البطولات  العالمية للاسكواش فى اخر ثلاث سنوات سواء بطولات الرجال أو السيدات وذلك بمشاركة فعالة من افضل المصنفين عالميا

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