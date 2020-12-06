"ماعت" تكشف في تقريرها العلاقة المشوهة بين الإخوان وطهران

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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علاقات وطيدة تربط بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيرانى الذى يوصف بالراعى الأكبر للإرهاب فى العالم، والتى بدأت منذ تأسيس النظام الملالى فى السلطة، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة.

 

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، بالفيديو، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران فى المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان فى الخارج، وبين قيادات مسئولة فى إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.

 

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسى فقط، بل هى أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هى ذراع من أذرع إيران فى المنطقة، وتقدم إيران دعما كاملا للجماعة الإرهابية وتوفر كل الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة فى المنطقة.

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