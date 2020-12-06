عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

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رد الإعلامي أسامة كمال في بيان رسمي على قرار وقف برنامجه ومنعه من الظهور ونشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وجاء البيان كالآتي: "فوجئت اليوم من نوسائل الإعلام أنه قد صدر قرار من قبل مجلسكم بوقفي عن تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أسبوعين وتغريم القناة مبلغ مائة ألف جنيه ولك بسبب شكوى تقدمت بها الشركة المصرية للإتصالات في حقي مدعية أنني قد تقدمت ببلاغ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة على خلاف الحقيقة ودون مستندات وهو أيضا على خلاف الحقيقة حيث نقلت عن أكثر الصحف الأمريكية رزانة وأكثر من عشرة مواقع متخصصة".





يدكر أن نقيب الإعلاميين قرر وقف الإعلامي أسامة كمال في قرار له أمس وقرر أيضا وقف برنامجه "90 دقيقة" والمداع على قناة "المحور".

