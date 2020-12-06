بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:58 م
اشرف قاسم
اشرف قاسم
رامي بيشاي
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أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيانا توضيحيا عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل.

وقال أشرف قاسم إن أمير عادل تم عرضه على الزمالك، مضيفا "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

وتابع: "تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله  لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".




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