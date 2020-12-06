برلماني: حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.. وباريس لديها محاذير تجاه سياسة تركيا (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن مصر تتبع سياسة خارجية قائمة على مبادئ الحفاظ على الدولة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مصالح مشتركة بين فرنسا ومصر للحفاظ على استقرار إقليم البحر المتوسط»"، مؤكدا وجود علاقات اقتصادية واستثمارية كبيرة بين القاهرة وباريس.

وأضاف "مصر وفرنسا لديها محاذير مشتركة في التعامل مع بعض الدول التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة مثل تركيا"، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب من أهم الموضوعات المطروحة على الأجندة المصرية الفرنسية.

وحول ملف حقوق الإنسان، أشار إلى أن مصر أعادت ترميم الكنائس التي اعتدت عليها التنظيمات الإرهابية، فضلا عن الاهتمام بملفات الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن مصر لديها أعلى معدل لتمكين الشباب والمرأة بالبرلمان الحالي.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ ساعتين و 30 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ ساعتين

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

05:44 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

05:24 م

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر