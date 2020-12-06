برلماني: حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.. وباريس لديها محاذير تجاه سياسة تركيا (فيديو)

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قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن مصر تتبع سياسة خارجية قائمة على مبادئ الحفاظ على الدولة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.



وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مصالح مشتركة بين فرنسا ومصر للحفاظ على استقرار إقليم البحر المتوسط»"، مؤكدا وجود علاقات اقتصادية واستثمارية كبيرة بين القاهرة وباريس.



وأضاف "مصر وفرنسا لديها محاذير مشتركة في التعامل مع بعض الدول التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة مثل تركيا"، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب من أهم الموضوعات المطروحة على الأجندة المصرية الفرنسية.



وحول ملف حقوق الإنسان، أشار إلى أن مصر أعادت ترميم الكنائس التي اعتدت عليها التنظيمات الإرهابية، فضلا عن الاهتمام بملفات الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن مصر لديها أعلى معدل لتمكين الشباب والمرأة بالبرلمان الحالي.

