أستاذ علوم سياسية: مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات تجارية اقتصادية متميزة (فيديو)

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قال الدكتور هشام مراد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من القضايا المهمة التي سوف يناقشها الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية إلى باريس، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية ودعم العلاقات التجارية تتصدر جدول المباحثات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم خلال زيارة السيسي لباريس بحث النزاع الليبي، وأن مصر وفرنسا متفقتان على أهمية التوصل لحل سياسي في ليبيا، وطرد الميليشيات الإرهابية المتطرفة.



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم بحث ملف شرق المتوسط الغني بالغاز، الذي شهد اكتشافات عديدة في الآونة الأخيرة.



وأوضح أن هناك علاقات اقتصادية تجارية عسكرية متميزة بين فرنسا ومصر، وشهدت تطورا في السنوات الأخيرة.



واختتم، مصر لديها العديد من المشروعات العملاقة في العاصمة الإدارية.

