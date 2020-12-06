طارق رحمي يكشف استعدادات محافظة الغربية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب (فيديو)

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كشف طارق رحمي، محافظ الغربية، استعدادات المحافظة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة.



وقال "رحمي" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.



وأكد أن هناك استمرار لعمليات التنسيق بين الجهات المعنية الممثلة في الصحة وهيئة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة والقوات المسلحة من أجل تأمين العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وأوضح أنه قام بالمرور على معظم اللجان لتوفير كافة سبل الراحة لكل العناصر المشاركة في الانتخابات، مناشدًا المصريين بالنزول والمشاركة حتى يكون ختام ناجح لهذا الموسم الانتخابي.



وأشار محافظ الغربية إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، فضلًا عن وجود 12 غرفة فرعية لمتابعة سير الانتخابات.



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تجري الهيئة الوطنية، استعدادات مكثفة لإجراء جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في أول ديسمبر المقبل ليكتمل الاستحقاق الدستوري.



ويرصد "الفجر"، إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



١. ينطلق في الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء المقبل الصمت الانتخابى لجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



٢. يبدأ المصريون فى الخارج طباعة بطاقات الاقتراع للتصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التى يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعدًا متبقية من الجولة الأولى يومي الخميس والجمعة المقبلين.



٣. تقوم البعثات الدبلوماسية المصرية بتلقى أصوات المصريين في أيام 5 و6 و7 ديسمبر.



٤. من المقرر أن يكون تصويت المصريين بالداخل يومى 7، و8 ديسمبر.



٥. وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز في إعادة المرحلة الثانية أيام 11 و12 ديسمبر.



٦. وتعلن النتيجة رسميًا في 14 ديسمبر ليكتمل نصاب البرلمان.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحين كافة أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق الافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.



وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت لـ31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

