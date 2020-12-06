الاستدامة والاحترافية رؤية بيراميدز لعام 2021

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أقام نادى بيراميدز الرياضي حفلا لإطلاق هوية النادي الجديدة، بحضور عدد من قيادات ونجوم النادي. وأعلن النادي المصري "بيراميدز لكرة القدم" عن إطلاق هويته الجديدة، وتم خلال الحفل عرض تصميم الشعار واختيار لون وتصميم القميص الرياضي الجديد للنادي. يتميز الشعار الجديد بتصميم باللون الأزرق الداكن يحمل رمز "الأهرامات الثلاث" مما يشير لتاريخ وحضارة الدولة المصرية لأكثر من 7000 سنة، كما يشير ايضاً لمفهوم الاستدامة لنادي بيراميدز كأحد أهم الأندية المصرية الحالية. ويأتي ذلك التغيير تأكيدا على هوية نادي بيراميدز وتمهيداً لخطوات مستقبلية نحو تثبيت أقدام النادي في ملف كرة القدم المصرية. 

وعلى هامش الحدث، صرح مسؤولون نادي بيراميدز أن الاهتمام بالفريق الأول لكرة القدم الخاص بالنادي يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للنادي. حيث كان ومازال من أهم الآليات التي يطبقها النادي، بهدف صناعة نجوم عالميين في كرة القدم، مما يشجع براعم وناشئين النادي. ويأتي هذا بالتزامن مع التركيز على توفير أحدث التقنيات ووسائل التدريب الرياضية المطلوبة من أجل تعزيز "أكاديمية بيراميدز" للناشئين. 

وتأتي ثالث آليات استراتيجية النادي وهي حشد وجذب أكبر عدد من المشجعين والجماهير لحضور مباريات نادي بيراميدز، ليس فقط بغرض المشاهدة ولكن بغرض امتاع الجماهير بمستوى تكتيكي واحترافي، باعتبار أن نادي "بيراميدز" يعد أول نادي يقود تغيير استراتيجيات "الاستحواذ" في السوق المصرية وفقا للمعايير العالمية، لضمان استمرار المنافسة الشريفة بين الأندية وارتقاء المستوى العام للكرة المصرية لضمان جذب المشجع المصري والعالمي.

وفي إطار ذلك صرح المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز"، أن لاعبي بيراميدز سيظهرون للمرة الأولى بالقميص الجديد في مواجه نادي الاتحاد السكندري وان استراتيجية النادي في الفترة القادمة ستغير بعض المفاهيم الكروية لدى المشجع المصري وخاصة مفهوم "الاحتراف". موجها رسالة تقدير واحترام لكافة الأندية المصرية العريقة، وتاريخهم وتمثيلهم المشرف للكرة المصرية سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي. مؤكدا ان رؤية بيراميدز تطمح إلى تطوير صناعة الرياضة عن طريق تقديم مدارس جديدة غير اعتيادية مما يصب في مصلحة المنتخب الأول كجزء والقطاع الرياضي المصري ككل." 

وقال الأستاذ خالد بدر، نائب الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز"، "أن نادي بيراميدز يعد من أبرز الأندية المصرية، وأنه بالأساس نادي متخصص في "كرة القدم" فقط مثل أغلب الأندية الأوروبية بمواصفات عالمية. مما يعزز من الجهد المبذول للنهوض بالمنظومة بشكل أسرع وأدق". 

وأضاف بدر "أن الكرة المصرية نجحت بشكل كبير في التأثير على تكوين قاعدة جماهرية على المستويين المحلي والدولي وأن بيراميدز تسعى للارتقاء بمكانة مصر الرياضية من خلال المشاركة في المحافل الدولية وأن بيراميدز نجحت بالفعل في أولى خطواتها لتمثيل مصر بالوصول إلى نهائي الكونفدرالية". 

والجدير بالذكر أن نادي "بيراميدز" هو أحد أهم الأندية المصرية الحالية والتي تضم عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين والمحليين. أحد أهداف النادي الأساسية هي تمثيل جمهورية مصر العربية في المحافل الرياضية العالمية.

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