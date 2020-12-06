وزارة التضامن الإجتماعي ضمن أفضل الوزارات وفقا لمؤشرات الإنجاز والاستجابة لشكاوى المواطنين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا تناول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن 11 وزارة اختصت باستقبال والتعامل مع 59% من إجمالي الشكاوى جاءت من بينهم التضامن الاجتماعي، في 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.


واكد طارق الرفاعي، علي إن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال شهر نوفمبر 2020 من بحث ودراسة 8729 شكوى وطلبًا واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى إصدار وإعادة تفعيل 1175 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وفي ذات الوقت بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر 230 مساعدة.

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الشهر، جاء في مقدمة الاستجابات بشأن البلاغات الواردة للمنظومة بخصوص الأشخاص بلا مأوى، إيداع 21 مواطنا ومواطنة بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية؛ لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، حيث نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إيداع 15 شخصا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن "الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات" انتهت خلال الشهر الماضي من بحث ودراسة 8421 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث أولت الهيئة اهتماما كبيرًا للشهر الخامس على التوالي لبحث ودراسة شكاوي المواطنين بشأن التضرر من عدم الحصول على العلاوات الخمس أو انخفاض قيمتها، وفقًا لأحكام القانون 25 لسنة 2020.

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