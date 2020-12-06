نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم، على توجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي ولاعبه، عقب التتويج بمسابقة كأس مصر.


وقام معلول بنشر تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:"‏ألف مبروك للنادي الأهلي المصري وجماهيره العريضة الفوز بالثلاثية للمرة الثالثة في تاريخ النادي."


وأضاف المدرب التونسي حول أداء مواطنه علي معلول مع القلعة الحمراء:"برافو علي معلول على هذا الإنجاز الجديد في مسيرتك الكروية، شرفت الكرة التونسية".


ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، حيث تُوج بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهايته بـ7 جولات، قبل أن ينجح في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1، بالمباراة النهائية.

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