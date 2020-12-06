افتتاح (16)مسجدًا الجمعة القادمة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (16) مسجدًا الجمعة القادمة، وذلك في أربع محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (551) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة ( بإذن الله ) هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنيا
م

المسجد وعنوانه التنفيذ
1. الإبراهيمي – نزلة موسى القايات – مركز العدوة
وزارة الأوقاف

2.

عزبة يني – الجرنوس – مركز بني مزار وزارة الأوقاف
3. القاضي – الدخلة صندفا – بني مزار
وزارة الأوقاف

4.

القواسم – برمشا – مركز العدوة وزارة الأوقاف
5. الشيخ سلامة – شارونة- مركز مغاغة
وزارة الأوقاف

6.

دوار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا
وزارة الأوقاف



مديرية أوقاف أسوان
م

المسجد وعنوانه التنفيذ
7. العمدة – بنبان قبلي – دراو
وزارة الأوقاف

8.

النور – وادي العرب – المنشية – كوم أمبو وزارة الأوقاف
9. السلام – العدوة – الرديسية – أدفو
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10.

الخلفاء الراشدين – قرية أبو غلاب – إدفو ثان
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف



مديرية أوقاف شمال سيناء
م

المسجد وعنوانه التنفيذ
11. الشوحط – قرية الشوحط – بئر العبد
وزارة الأوقاف



مديرية أوقاف بني سويف
م

المسجد وعنوانه التنفيذ
12. الحسن البصري – الحي الأول شرق النيل
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.

الرحمن – دالاص مركز ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. مطاوع – عزبة مطاوع طحا بوش ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.

الإيمان – عزبة السرايا الزيتون ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16. عبد الوهاب يونس – عزبة عبد الوهاب يونس ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





وحذرت وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أو بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، ناصحة بأن من كان يحب أن تظل بيوت الله -عز وجل- مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

وشددت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة.


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