محافظ قنا: تطهير ترعتىّ الكلابية والعمدة بقرية أولاد عمرو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتطهير ترعتىّ الكلابية والعمدة بقرية أولاد عمرو حيث كلف رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.

وأكد على رئيس القرية بسرعة الإنتهاء من أعمال التطهير ورفع نواتج التطهير فور جفافها بهدف تحسين مستوى النظافة بالقرية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين مضيفا انه تم تكليف المسئولين بمديرية الرى بمراجعة موقف جميع الترع والمصارف داخل المحافظة وتحديد الترع التى تحتاج الى تطهير للبدء في تطهيرها كما وجه بضرورة عمل جدول لتلك الترع لتطهيرها بشكل دورى على مدار العام.

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