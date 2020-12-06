ممدوح عيد: بيراميدز سيغير مفاهيم كرة القدم المصرية





أقام نادي بيراميدز الرياضي حفلا لإطلاق هوية النادي الجديدة، بحضور كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي الأزرق، وخالد بدر، رئيس قطاع العمليات، وشريف عبد القادر، رئيس قطاع التسويق.





وأعلن النادي المصري "بيراميدز لكرة القدم" عن إطلاق هويته الجديدة،وتم خلال الحفل عرض تصميم الشعار واختيار لون وتصميم القميص الرياضي الجديد للنادي. وتم تعديل تصميم الشعار الخاص بالنادي من تصميم يحمل رمز " أبو الهول" لتصميم باللون الأزرق الداكن يحمل رمز"الأهرامات الثلاث" مما يشير لتاريخ وحضارة الدولة المصرية لأكثر من 7000 سنة،كما يشير ايضاً لمفهوم الاستدامة لنادي بيراميدز كأحد أهم الأندية المصرية الحالية. ويأتي ذلك التغيير تأكيدا على هوية نادي بيراميدز وتمهيداً لخطوات مستقبلية نحو تثبيت أقدام النادي في ملف كرة القدم المصرية.





وعلى هامش الحدث، صرح مسؤولون نادي بيراميدزأن الاهتمام بالفريق الأول لكرة القدم الخاص بالنادي يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للنادي. حيث كان ومازال من أهم الآليات التي يطبقها النادي، بهدف صناعة نجوم عالميين في كرة القدم، مما يشجع براعم وناشئين النادي.ويأتي هذا بالتزامن مع التركيز على توفير أحدث التقنيات ووسائل التدريب الرياضية المطلوبة من أجل تعزيز "أكاديمية بيراميدز" للناشئين.





وتأتي ثالثآليات استراتيجية النادي وهي حشد وجذب أكبر عدد من المشجعين والجماهير لحضور مباريات نادي بيراميدز، ليس فقط بغرض المشاهدة ولكن بغرض امتاع الجماهير بمستوى تكتيكي واحترافي، باعتبار أن نادي "بيراميدز" يعد أول نادي يقود تغيير استراتيجيات "الاستحواذ" في السوق المصرية وفقا للمعايير العالمية، لضمان استمرار المنافسة الشريفة بين الأندية وارتقاء المستوى العام للكرة المصرية لضمان جذب المشجع المصري والعالمي.





وفي إطار ذلك صرح ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز"، أن لاعبي بيراميدز سيظهرون للمرة الأولى بالقميص الجديد في مواجه نادي الاتحاد السكندري وان استراتيجيةالنادي في الفترة القادمة ستغير بعض المفاهيم الكروية لدى المشجع المصري وخاصة مفهوم "الاحتراف". موجها رسالة تقدير واحترام لكافة الأندية المصرية العريقة، وتاريخهم وتمثيلهم المشرف للكرة المصرية سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي. مؤكدا ان رؤية بيراميدز تطمح إلى تطوير صناعة الرياضة عن طريق تقديم مدارس جديدة غير اعتيادية مما يصب في مصلحة المنتخب الأول كجزء والقطاع الرياضي المصري ككل."





وقال خالد بدر": أن نادي بيراميدز يعد من أبرز الأندية المصرية،وأنه بالأساس نادي متخصص في "كرة القدم" فقط مثل أغلب الأندية الأوروبية بمواصفات عالمية.مما يعزز من الجهد المبذول للنهوض بالمنظومة بشكل أسرع وأدق".





وأضاف بدر "أن الكرة المصرية نجحت بشكل كبير في التأثير على تكوين قاعدة جماهرية على المستويين المحلي والدولي وأن بيراميدز تسعى للارتقاء بمكانة مصر الرياضية من خلال المشاركة في المحافل الدولية وأن بيراميدز نجحت بالفعل في أولى خطواتها لتمثيل مصر بالوصول إلى نهائي الكونفدرالية".





والجدير بالذكر أن نادي "بيراميدز" هو أحد أهم الأندية المصرية الحالية والتي تضم عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين والمحليين. أحد أهداف النادي الأساسية هي تمثيل جمهورية مصر العربية في المحافل الرياضية العالمية.











