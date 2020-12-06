انطلاق دورات تفنيد الفكر المتطرف السبت القادم بأكاديمية الأوقاف الدولية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد عدة دورات متتابعة حول: “تفنيد الفكر المتطرف” بأكاديمية الأوقاف الدولية، وستنطلق الدورة الأولى يوم السبت القادم 12 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتشمل خمسين إمامًا في الدورة الأولى من أئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وحذرت وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أو بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، ناصحة بأن من كان يحب أن تظل بيوت الله -عز وجل- مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

وشددت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة.

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