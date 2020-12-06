الفقي: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية صرح ثقافي عظيم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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زار الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد المكتبات وقاعات العرض والمتاحف والمعارض الفنية،
ورافقه في جولته اللواء "محمد أمين" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والبروفيسور "ريتشارد دوني" رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشاد الفقي بهذا الصرح الثقافي العظيم، وأكد أن هذه المباني تؤكد أن رؤية مصر لا تقف عند الأحجار فقط، وانما هي تعلم أن عمران المباني هو عمران للعقول.

وأكد الفقي أن الاهتمام بالثقافة والفنون على هذا المستوى نقطة تحسب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاونيه.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تتعاون مع مدينة الفنون ومكتباتها وكل مراكزها الثقافية.

وتُعد مدينة الفنون والثقافة التي أنشأتها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط، لتصبح قبلة العلماء والباحثين والمثقفين ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي.

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الكلمات المفتاحية

مصر والامارات مصر للمدينة الثقافية العاصمة الادارية

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