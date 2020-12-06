تحفيزا وتقديراً للمتفاني.. اختيار وتكريم أفضل إدارة تعليمية ومدرسة ومعلم وموجه وعامل بقنا

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ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، اجتماع موجهي عموم المواد



حضر الاجتماع منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية. وسوميه عبد الفتاح، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات.



جاء الاجتماع للتأكد من الالتزام بخطة المناهج ووضع تصور لموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أكد وكيل الوزارة، علي أن الجدول سيراعي كثافة الطلاب داخل المدرسة وعدم تزاحم الصفوف وعلى المدرسة أن تراعي ترتيب الطلاب في اللجنة على شكل زجزاج لتحقيق قدر من التباعد الآمن



كما نبه على تحديث بنك الاسئلة المعد سلفًا في العام الماضي وإعادة توزيعه بشكل مباشر أو عن طريق إحدى منصات التعلم للمديرية.

وطالب صبري بتكثيف المتابعة وخاصة لمدارس الفترة المسائية والمدارس التي تعمل يوم السبت منوهًا بأنه سيتم في نهاية الفصل الدراسي اختيار وتكريم أفضل إدارة تعليمية ومدرسة ومعلم وموجه وعامل تحفيزا وتقديرًا لمن تفانى في أداء العمل المنوط به.

وفي سياق تفعيل التنمية المهنية للمعلمين أشار الوكيل الي انه سيتم عقد ورش عمل مدتها تسع ساعات موزعة على ثلاثة أيام يشرف عليها التوجيه المختص لكل إدارة على حدة وفي مجموعات صغيرة.

