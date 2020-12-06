محافظ قنا: افتتاح وتطوير 14 مركز خدمات تموينية متطورة في المحافظة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمد رضوان
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افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية ببندر قنا وذلك تنفيذًا لخطة وزارة التموين بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة، حضر الافتتاح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعدد من قيادات مديرية التموين.
وأكد محافظ قنا ان مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية ببندر قنا يخدم حوالي 59 ألف مواطن، وأشار ان تكلفة تطوير المركز بلغت حوالي مليون و400 ألف جنيه، لافتا انه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير وافتتاح 5 مراكز للخدمات التموينية وهي ( بندر قنا - بندر ابوتشت - بندر نجع حمادي - العسيرات بمركز فرشوط - حجازة بمركز قوص)، فيما يجري تطوير 9 مراكز أخرى بمختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.
فيما أوضح وكيل وزارة التموين ان المراكز التكنولوجية تعد طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين حيث يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة حيث تقدم المراكز المطورة خدمات(بدل فاقد وتالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة - وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى - الخصم - الإلغاء - التظلمات).

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