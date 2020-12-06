أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:00 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
محمد زكي
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اعتذر أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك الأسبق، عن الظهور عبر شاشة قناة النادي وذلك، عقب تراجع الزمالك عن صفقة أمير عادل بناءاً على قرار من البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني.

ونشر "عيد" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : بعتذر عن الظهور على قناة الزمالك النهاردة.

وكان من المفترض أن يظهر أحمد عيد اليوم عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة النادي الرسمية، مع الإعلامي خالد الغندور، إلا أن نجم الزمالك اعتذر بشكل رسمي عن الظهور.

الجدير بالذكر أن أحمد عيد كان وسيطاً في مفاوضات الزمالك مع أمير عادل ونجح في توقيع العقود بمنزله، إلا أن الزمالك تراجع عن إتمام الصفقة اليوم.

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الكلمات المفتاحية

رياضة امير عادل اخبار الرياضة احمد عيد

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