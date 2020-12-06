نيللي كريم :"سجن الناس كان فيه حاجات مؤلمة بس كان فيها استمتاع فني"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



بدأت منذ قليل ندوة دور السينما في مواجهة الإتجار بالبشر، وذلك ضمن فاعليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، وذلك بحضور نيللي كريم، أسر ياسين، السفيرة نائلة جبر، ورئيس المهرجان محمد حفظي".

واستعادت الفنانة نيللي كريم خلال الندوة ذكريات عملها في مسلسل" سجن النسا"، مُوضحة ':" المسلسل ناقش قضايا المرأة، الست المقهور اللي مضطرة تستحمل كتير، اه في ستات كتير عملوا حاجات غلط نتيجة عدم الثقافة، بس المسلسل معمول بشكل انك بتتفرج على القصة، حلاوة الفن بيعيشك في القصة لو انت صادق بتقعد تفرج حصل كده ليه".

وأضافت نيللي كريم قائلة :"كنا بنعمل قصة اه كان فيها حاجات مؤلمة بس كان فيها استمتاع فني ".
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

أخبار تهمك

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لأليو ديانج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

05:24 م

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر