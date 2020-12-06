وزيرة الصحة: الاستثمار في التعليم الطبي أولوية للوزارة (فيديو)

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك قرار صادر من وزير الصحة الشهر الماضي بإنشاء وحدة ابحاث إكلينيكية بجميع مستشفيات مصر، وفي قطاعات وزارة الصحة سواء قطاع الطب الوقائي أو العلاجي، منوهة بان مفهوم البحث الإكلينيكي جزء من استدامة الخدمة الصحية لصالح المريض.



ووجهت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، الشكر لجامعة هارفارد على اختيارها مصر للشراكة في البرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية، مشددة على أن الجامعة أكدت إيمانها بأن هناك تغيير وجدية في التعامل مع الجامعة في ظل وجود قيادة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الاستثمار في مقدمي الرعاية الصحية وفي التعليم الطبي أرقى أنواع الاستثمار وأولوية أولى للوزارة لاستدامة الخدمة بما يعكس فرص علاج أفضل للمرضى المصريين، منوهة بأن الخريجين عملوا مع زملائهم أثناء جائحة كورونا، مشددة على أن عام 2020 شهدت خطط نجاح وخطوات فارقة في تاريخ الطب في مصر وسيكتب تاريخ جديد، وهذا النوع من التدريب يحسن قدرات الأطباء ويحسن فرص علاج المريض.



وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.



ويأتي ذلك في إطار إعطاء القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبي المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمة الخدمة الطبية في مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.

