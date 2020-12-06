نجل حسن يوسف ينتقد مهرجان القاهرة السينمائي لتجاهل والداه "اللي ماسكين المهرجان بقوا شوية بهلوانات"

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انتقد الفنان الشاب عمر حسن يوسف نجل الفنان الكبير حسن يوسف مهرجان القاهرة السينمائي لتجاهل والداه وعدم دعوته لحضور المهرجان.



وكتب عمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم على مهرجان القاهرة ، والمهرجان مليان شوية انفلونسرس على شوية راقصات يبقي أكيد في حاجة غلط ، أو الإتجاه انهم يعزموا اللي بيافتروا وبيسكروا معاهم بس .. اللي ماسكين المهرجانات بقوا شوية بهلوانات.



وفي سياق آخر، حرص عدد كبير من النجوم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 ، وكان من بين هؤلاء الحاضرين يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضي