أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: لينو.





خط الدفاع: هولدينج - جابريال - تيرني - ساكا - بيليرين.





خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - ويليان.





خط الهجوم: ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت.





ويتواجد النجم المصري محمد النني على دكة بدلاء أرسنال خلال تلك المواجهة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.



