تفاصيل حريق مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عدم وجود أي إصابات في الحريق المحدود الذى نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، والذي تمت السيطرة عليه فور نشوبه من خلال أفراد الحماية المدنية بالمستشفى، وسيارات الإطفاء التي دفعت بها قوات الحماية المدنية لمحافظة القاهرة.

من جانبها، شددت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب القصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على عدم وجود أي إصابات وعدم وجود أطفال أو أفراد في الغرفة التي نشب بها الحريق، وأكدت أنه تم نقل الأطفال من الدور الذى نشب به الحريق إلى أدوار أخرى، وجاري التعرف على أسباب الحريق من خلال التقرير الفني الذى تعده الأجهزة المختصة.

وكان حريقا محدودًا قد نشب في غرفة بالطابق السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالمنيرة، تضم مستلزمات طبية محدودة (قطن وشاش).

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