مورينيو يعلن تشكيل توتنهام أمام أرسنال

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراته أمام فريق أرسنال في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقد تعادل توتنهام هوتسبير مع تشيلسي في الجولة الماضية، بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: لوريس.





خط الدفاع: اورييه - داير - ألديرفيلد - ريجيلون.





خط الوسط: سيسوكو - هولبيرج - بيرجواين - لوسيلسيو - سون هيونج.





خط الهجوم: هاري كين.



