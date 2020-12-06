مصطفي درويش يعلن عن موعد عرض فيلم "100 وش"

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شوق الفنان مصطفي درويش جمهوره ومحبيه لفيلمه الجديد بعنوان "100 وش".



حيث نشر مصطفي صورة تجمعه بصديقه الفنان إسلام إبراهيم ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر مصطفي بالصورة بزي ضابط شرطة وإسلام إبراهيم وهو متخفي في زي إمراة ، وعلق نصطفي علي الصورة قائلاً:"انتظروا فيلم 100 وش في عيد الفطر ، يا تري هتعمل ايه يا شبح العالم".



والجدير ذكره أن آخر أعمال مصطفي درويش حكاية 'ربع قيراط' ، وجسد مصطفى خلال الأحداث دور تاجر سيارات يُدعى "أحمد" متزوج من ريهام عبد الغفور، ويحب زوجته وأولاده.



"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضىذي القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض

