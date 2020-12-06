تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:44 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زكي
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أخطرت لجنة الكرة بنادي الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، تأجيل موعد مناقشة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكان من المقرر، أن يعقد "ساسي" جلسة مع مسئولي الزمالك مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ليتفاجئ بتأجيل موعد الجلسة.

وفي سياق أخر، قررت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق غدا الاثنين، عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بكل لاعب، وذلك عقب عقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف العام وعبد الحليم علي مدير الكرة.

وكان من المقرر أن يتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق مساء أمس من الخزينة الخاصة بالنادي إلا أن الإدارة المكلفة بإدارة الأبيض تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، لذلك تم تأجيل صرف المستحقات لمدة 48 ساعة.



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