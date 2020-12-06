عاجل.. الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لأليو ديانج

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:40 م
اليو ديانج
اليو ديانج
علي نبوي
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أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

وكان ديانج قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها نادي القرن للمرة التاسعة في تاريخه.

وينتظر أن يعود المالي أليو ديانج للانتظام في تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

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