بسبب التكييف.. حريق محدود بمستشفى أبو الريش

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نشب حريق محدود بمستشفى ابو الريش اليابانى بحي السيدة زينب، وعلى الفور انتقل الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب إلى المستشفى و رجال الحماية المدنية بالقاهرة.

وأكد الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، أن رجال الحماية المدنية قاموا بعملية الإطفاء والتبريد، وتبين ان سبب الحريق هو فريون تكييف الدور الاخير.

وأضاف الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب، أنه تم السيطرة على الحريق ولم يسفر عن أى اصابات.

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