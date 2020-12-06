على طريقة روميو وجولييت.. قصة انتحار عروسين تزوجا عرفيا في الجيزة

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على طريقة كليوباترا، التي انتحرت بعد علمها بمقتل حبيبها أنطونيو، وروميو الذي تجرع السم بعد ظنه بمقتل "جولييت"، قرر الشاب البالغ من العمر 17 عاما، ألا يعيش بعد انتحار زوجته، وإلقاءها نفسها من عش الزوجية الموجود في الطابق الرابع بشرفة منزل بالطوابق بمنطقة فيصل، بمحافظة الجيزة.



مساء أمس، كان الزوجان عائدان من الخارج، يتهامسان ويضحكان، أمام جميع الموجودين في الشارع، ولا يوجد على مظهرهما أي شيء يدل على وقوع انفجار وكارثة بعد قليل، فالزوجان حديثا الزواج، حيث تزوجا منذ حوالي شهر، كما أنهما حديثا العهد بالغرام، فالزوج عمره 17 عاما، والزوجة تصغره بعام واحد، واضطرا إلى الزواج عرفيا، نظرا لعدم بلوغهما السن القانوني.



آخر مشاهد الحب



كان مشهد الهمس وضحك المحبين هو آخر مشهد رآه الموجودين في الشارع، قبل أن يسمعا صوت ارتطام شديد بالأرض، يعقبه صراخ وعويل يصم الآذان، فخرجوا سريعا ليجدوا العروس ألقت بنفسها من الطابق الرابع وانتحرت.



أما المشهد الذي فات جميع من في الشارع، فكان في عش الزوجية، حيث تعيش الزوجة مع زوجها، ويوم الحادثة، نشبت مشاجرة بينها وبين حماتها، مثل المشاجرات التي اعتادا عليها منذ فترة زواجهما، إلا أن الزوجة فاض بها الكيل هذه المرة، وقررت الانتحار.



جثة هامدة.. انتهى الأمر



أسرع الزوج مهرولا وراء زوجته التي سقطت جثة هامدة على الأرض، حاول إيقاظها غير مصدق أن حبيبته التي كانت تضحك منذ قليل جثة هامدة، إلا أن محاولاته فشلت.. فالروح فارقت الجسد، وانتهى الأمر.



الزوج يُكتب له عمر من جديد



رغم أن زواجهما لم يستمر أكثر من شهر، إلا أن الزوج لم يتحمل فراق زوجته، وأسرع إلى الطابق الرابع.. مكان انتحار حبيبته.. وألقى بنفسه ليموت إلى جوارها، إلا أن الجيران الذين كانوا قد تجمعوا في مكان الحادث، حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأحضروا بطانية أمسكوا بأطرافها الأربعة، فسقط الشاب عليها، ليُكتب له عمر من جديد.



وكشفت مناظرة النيابة العامة، في واقعة إلقاء زوجين نفسهما من الطابق الرابع بمنطقة فيصل بالهرم، بوجود تهشم في الرأس وكسر في الجمجمة وكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسد.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب وزوجته نتيجة سقوطها من نافذة شقتهما بمنطقة فيصل.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن ربة منزل ألقت بنفسها من النافذة بسبب خلافات أسرية، وفور اكتشاف الزوج مصرعها، ألقى بنفسه من النافذة مما أسفر عن وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.