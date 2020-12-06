تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل للعب في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2020، والتي من المقرر أن تقام في الفترة ما بين الأول من شهر فبراير وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته عام 2021، في العاصمة القطرية، الدوحة.


وتعد هذه المرة السادسة في تاريخ الأهلي التي يتأهل فيها إلى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ عدة أيام على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.


ويلاقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، الفائز من مواجهتي بطل آسيا أمام بطل أمريكا الشمالية، أو الفائز من مواجهتي منظم البطولة ببزل الاوقيانوس، كما ينص نظام البطولة.


الدحيل القطري المشارك في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته منظم البطولة يواجه فريق اوكلاند سيتي النيوزلندي بطل الأوقيانوس في الأول من فبراير المقبل في المباراة الافتتاحية لمونديال الاندية.


وسوف تحسم القرعة، من سيلاقي الأهلي بين الفائز من المواجهة الإفتتاحية أو من مباراة بطلي آسيا وأمريكا الشمالية، في دور ربع النهائي.

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