"صحة الدقهلية" تعلن جاهزيتها لتأمين حولة الإعادة لانتخابات النواب



واشار وكيل الصحة الى انه في ضوء الاستعدادات للاعادة تم تشكيل لجنة بالمديرية برئاسته لمتابعة الاحداث على مدار الساعة ورفع كفاءة العاملين بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على ازالة اسباب الشكوى على مدار 24 ساعة على الرقم 15589.



كما تم توزيع مراقب صحي في كل لجنه من اللجان الانتخابيه كفرد اتصال للابلاغ وحصر وتسجيل اسماء الناخبين ومراقبي اللجان الذين تظهر عليهم اعراض اشتباه والقيام بقياس درجات الحراره ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط الصحيه داخل المقر الانتخابي.



وتم تنشيط عمل مكافحه ناقلات الامراض في المنطقه المحيطه لمقار اللجان الانتخابيه بمكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والقوارض وتشديد الرقابه من قبل اداره مراقبه الاغذيه لمنع تواجد الباعه الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه المخالفين وتم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابيه بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركه لكبار السن وذوي الاعاقة.



وأكد مكي على تمنياته بنجاح العملية الانتخابية لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة بالدقهلية استعدادا لانتخابات الاعادة لمجلس النواب المزمع انعقادها في 7،8 ديسمبر الجارى حيث تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير او النائب علي مدار 24 ساعة.وقال وكيل صحة الدقهلية انه تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات.واكد على توافر الادوية والمستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديله بجميع مستشفيات المحافظة كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبه وسرعة التحويل الي مستشفيات الاحالةكما تم اخلاء 30٪ من اسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والاقسام المعاونة.