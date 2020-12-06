6 شمامسة جدد بإيبارشية سمالوط





وبعد صلاة الصلح سام ستة شمامسة في درجة "دياكون" أي شماس كامل للخدمه بكنائس الإيبارشية، وهم:

- دياكون بيشوي وجيه للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بدفش.

- دياكون رامز زكريا للخدمة بكنيسة القديس موريس والكارزة ڤيرينا بسمالوط.

- دياكون بيشوي جميل للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بسمالوط البلد.

- دياكون ذكي عياد للخدمة كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بالبيهو.

- دياكون مايكل بشرى للخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس بالعزيب.

- دياكون يوسف لويز للخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس بدفش.

صلى الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط القداس الإلهي صباح اليوم بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية وهو قداس الأحد الرابع من شهر هاتور.