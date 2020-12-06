6 شمامسة جدد بإيبارشية سمالوط

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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صلى الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط القداس الإلهي صباح اليوم بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية وهو قداس الأحد الرابع من شهر هاتور. 

وبعد صلاة الصلح سام ستة شمامسة في درجة "دياكون" أي شماس كامل للخدمه بكنائس الإيبارشية، وهم:
- دياكون بيشوي وجيه للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بدفش.
- دياكون رامز زكريا للخدمة بكنيسة القديس موريس والكارزة ڤيرينا بسمالوط.
- دياكون بيشوي جميل للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بسمالوط البلد.
- دياكون ذكي عياد للخدمة كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بالبيهو.
- دياكون مايكل بشرى للخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس بالعزيب.
- دياكون يوسف لويز للخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس بدفش.

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