مع بداية الشتاء.. تعرف على أعراض الإنفلوانزا الموسمية وطرق الوقاية منها

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مع دخول فصل الشتاء، وفى ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا، تختلط على البعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والإنفلوانزا الموسمية، لدرجة تصل إلى قلق الكثير من مصابى الإنفلوانزا من أن يكونوا حاملين لفيروس كوفيد - 19.



وفى حين تتشابه بعض الأعراض الخاصة بالإنفلوانزا الموسمية، وأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه يمكن التفرقة بينهما.



ويتساءل البعض عن أعراض الإنفلوانزا الموسمية، وطرق الوقاية منها، وهو ما ترصده "الفجر" فيما يلى من سطور:



- الإنفلوانزا الموسمية، هى عدوى فيروسية حادة، تسببها أحد فيروسات الإنفلوانزا.



- تصيب الإنفلوانزا الموسمية جميع الفئات العمرية.



- أعراض الإنفلوانزا الموسمية:



ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة.



وجود كحة لمدة 10 أيام.



طرق الوقاية من الإنفلوانزا الموسمية:



اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية.



احصل على لقاح الإنفلوانزا السنوى.



استخدم المطهرات الحكولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.



تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.



تجنب المخالطة اللصيقة بأى مريض.



تجنب المناطق المزدحمة إذا كانت الإنفلوانزا منتشرة فى منطقتك.



غط فمك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس، ثم اغسل يديك.



نظف وعقم الأسطح التى تلمسها بكثرة، مثل الطاولات والمقابض ومفاتيح الإضاءة.



مارس العادات الصحية الجيدة، مارس الرياضة واحصل على قسط كافٍ من النوم، واشرب كمية وافرة من السوائل، واتبع نظاما غذائيا صحيا، وسيطر على التوتر.



- إذا أصبت بالإنفلوانزا يمكنك منع انتشارها عن طريق البقاء فى المنزل، وعدم المخالطة مع الآخرين، حتى تمر 24 ساعة على زوال الحمى.





مشروبات مهمة



ونصح الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، بضرورة تناول مشروبات دافئة وعصائر طبيعية، لتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الكثير من الأمراض.



وكتب الناظر، منشورا، عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال فيه: "مشروبات دافئة، وعصائر طبيعية، تعالوا نحرص على تناولها هذه الأيام، وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة، وتقوية المناعة، وحمايتنا من العديد من الأمراض، خصوصا الشتوية منها، ومفيدة أيضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر".



وأضاف الناظر: "أولا: المشروبات الدافئة، مثل: القرفة، والجنزبيل، ويمكن تناولهما معا، والينسون، والمورينجا، والنعناع، والشاى، والكاكاو، ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل".



وتابع الناظر: "ثانيا: العصائر الطبيعية، وتشرب بدون تسخين أو تبريد، أى بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها، مثل: عصير الجزر، والطماطم، والليمون، والبرتقال، والجوافة، والرمان".



وحذر الناظر من تناول المشروبات الغازية، فقال: "علينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة".





ما ينبغى فعله حال الشعور بأعراض نزلات البرد



وقدم الناظر، مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها فى حالة شعور أى شخص بأعراض نزلات البرد.



وقال الناظر: "نصيحة من طبيب، واعتبرها من أخ أكبر، في مثل ظروفنا الحالية، ومع توالي انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة، وفى حالة شعور حضرتك لا قدر الله بأى أعراض نزلة برد عليك اتباع الآتى:



أولا: لا تذهب للعمل ولا للدراسة ولا للتسوق، ولا تقم بأى زيارات، والزم المنزل تماما.



ثانيا: لا تعالج نفسك بنفسك، ولا بالوصفات الشعبية التى يصفها لك الأصدقاء، ولا بالأدوية التى يصفها لك جارك أو قريبك، ولا بمجموعة البرد التى تباع فى بعض الصيدليات.



ثالثا: توجه مباشرة وفى أسرع وقت للطبيب المختص، سواء أمراض باطنية، أو صدرية، أو للعيادات المتخصصة بالمستشفيات، ولا تتوجه لأى طبيب غير متخصص أو لصيدلة.



رابعا: عليك الالتزام الكامل بما يطلبه منك الطبيب المعالج من إجراءات وعلاجات، ولا تتدخل بخبرتك أو بخبرة أصدقائك فى العلاج.