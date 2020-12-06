بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:12 م
امير عادل
امير عادل
محمد زكي
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تواصل مسئولو نادي بيراميدز مع أمير عادل بعدما تراجع الزمالك عن إتمام التعاقد معه بناءاً على قرار البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

ورحب أمير عادل بمفاوضات نادي بيراميدز، وحدد معه جلسة للاتفاق على كافة الأمور المادية ومدة العقد.

ورفض باتشيكو المدير للزمالك إتمام التعاقد مع أمير عادل لعدم الاقتناع بمستواه، وأن الفريق بعدم الحاجة لخدماته في الوقت الحالي.

وأخطر مسؤولو نادي الزمالك أمير عادل بعدم اتمام الصفقة في الفترة الحالية وسيتم استرجاع العقود المبرمة بين الزمالك واللاعب خلال الساعات المقبلة.



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