مرضى السمنة.. الفئات النسائية الأكثر إصابة بكورونا

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في ظل قدوم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، تكثر التحذيرات للفئات النسائية الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كمرضى السمنة، وربات المنازل.



ويرصد "الفجر"، الفئات النسائية الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.



أصحاب السمنة:

وجد الباحثون أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض وحالات مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم وتطور مرض السكري من النوع 2 وحتى بعض أنواع السرطان، وترتبط السمنة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بـ COVID-19، وهو المرض الذي تسبب في الوباء الحالي.



ربات المنازل:

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنّ الفئات الأكثر إصابة بفيروس كورونا هم غير العاملين وربات المنازل والمتقاعدين، الذين شكلوا نسبة 65% من إصابات مصر، وهناك خطورة أعلى عند إصابتهم بأمراض مزمنة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.