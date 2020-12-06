ندوة "الأمن القومي وعلاقته بأجيال الحروب" بتمريض عين شمس تحذر من مخاطر مواقع التواصل 





وتحدث عن نظريات التهديد الغربية وأجيال الحروب السبعة والتي بدأت بحروب الجيوش النظاميةثم حرب العصابات، تلاها الحرب الوقائية والاتفاقية ثم حروب الإرهاب، ثم حرب المعلومات، ثم الطائرات الموجهة بدون طيار وأخيرًا حرب شرائح تردد الراديو.



وحذر من الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثيرات على المدى البعيد وكيف تستغل الدول المالكة لتلك المواقع ما تحصل عليه من معلومات عن المستخدمين.



كما استفاض في الحديث عن أهداف العمليات النفسية والتي تشمل أهداف دينية واجتماعية وسياسية.و أوضح المبادئ الرئيسية لنجاح العمليات النفسية، وكذلك مخاطر الشائعات.



وأوصى بضرورة رفع الوعي باعتباره الدرع الواقي في ظل الظروف الراهنة.



وفي ختام الندوة كرمت الدكتور سحر سليمان العميد حاتم صابر تقديرًا لدوره في نشر الوعي بين الشباب.كما كرمت العميد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة تقديرًا لجهوده ودوره.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، افتتحت الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، ندوة بعنوان " الأمن القومي وعلاقته بأجيال الحروب "، تحت إشراف الدكتورة سحر ياسين محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور العقيد أ.ح. محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة والسادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وحاضر بالندوة العميد حاتم صابر عضو هيئة التدريس بالبرنامج الرئيسي لمكافحة الفساد وخبير مقاومة الإرهاب.وأقيمت الندوة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.وفي كلمته الافتتاحية أشارت أ.د. سحر سليمان إلى أن الجامعة تحرص على نشر الوعي بين الطلاب من خلال إقامة مثل هذه الندوات التوعوية، محذرة من خطورة الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، كما نبهت لضرورة الحذر من نشر ومشاركة أية معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.وخلال الندوة تناول العميد حاتم صابر بالشرح قاعدة هامة وهي " أعرف عدوك.. أعرف نفسك"، ثم قدم تعريفًا للأمن القومي والقيم الذاتية للشخصية المصرية واستعرض معادلات الأمن القومي، لافتًا أن توفير الاحتياجات مع توفير الحريات يحققان الاستقرار.