تعرف على موعد مباريات الإسماعيلي بالدوري المصري

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول الأسابيع السبع الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر انطلاقها يوم 11 ديسمبر الجاري.


ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول مباريات الإسماعيلي طبقا لما اعلنته لجنة المسابقات كالتالي : 


الأسبوع الأول (13 ديسمبر) : المصري البورسعيدي  "ملعب برج العرب"

الأسبوع الثاني (17 ديسمبر) : الإنتاج الحربي "ستاد الإسماعيلية"

الأسبوع الثالث (21 ديسمبر) : الجونة "ستاد خالد بشارة بالجونة"

الأسبوع الرابع (25 ديسمبر) : البنك الأهلي "ستاد الإسماعيلية"

الأسبوع الخامس (29 ديسمبر) : أسوان "ستاد السكة الحديد.

الأسبوع السادس (مؤجل)  المقاولون

الأسبوع السابع مقدم (3 يناير) : مصر المقاصة " ستاد الجبل الأخضر"

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