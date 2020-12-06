بالصور.. افتتاح مهرجان الأسبوع الفني الثاني بصيدلة عين شمس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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افتتح الدكتور خالد أبو شنب، القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أماني أسامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مهرجان الأسبوع الفني الثاني 2nd Artistic Festival Week والمقام تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي نظمته لجنة الجوالة والخدمة العامة "فريق حراس" بإتحاد طلاب الكلية.

ويتضمن المعرض عدة ورش فنية تشمل أعمال الأركيت، الجلد، الخرز، الأورجامي، الكروشيه، الرسم علي الزجاج والقماش، الرسم علي الورق والخط العربي، إعادة التدوير وورشة المشغولات اليدوية وذلك مجانا؛ حيث سيتم عرض كافة المنتجات بخيمة المعرض الفني.

ويستمر المهرجان حتي العاشر من ديسمبر الجاري بحرم كلية الصيدلة جامعة عين شمس، لكافة الطلاب والطالبات للمشاركة لتنمية مواهبهم الفنية حيث يتم توفير كافة المواد الخام للطلبة والطالبات لتنفيذ اعمالهم الفنية، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.
بالصور.. افتتاح مهرجان الأسبوع الفني الثاني بصيدلة عين شمس
بالصور.. افتتاح مهرجان الأسبوع الفني الثاني بصيدلة عين شمس

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