المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا

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تابعت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال لجنة مراقبة الأغذية من الإدارة الصحية بسفاجا، للتفتيش على الأسواق.



أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قامت لجنة برئاسة ‬‏ محمد جندية مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسفاجا وحسن عبد الرحيم مفتش أغذية بالمرور على عدد من المحلات والأسواق.



‬‏واضافت المغربي إلي أن اللجنة أسفرت عن تحرير 5 محاضر جنحة صحية وتوصية بغلق محل بقاله للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وعدم اتباع النظافه ووجود اغذية منتهية الصلاحية وتالفه تم اعدام حوالي 80 كجم اغذية تالفه و100 لتر مياة شربمعبأه، كما تم أخذ 14 عينة اغذية للفحص والتحليل وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة.



وأكدت رئيس مدينة، أن حملات التفتيش على المنشآت الغذائية سوف تستمر بباقى أحياء المدينة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المدينة