المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
تابعت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال لجنة مراقبة الأغذية من الإدارة الصحية بسفاجا، للتفتيش على الأسواق.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قامت لجنة برئاسة ‬‏ محمد جندية مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسفاجا وحسن عبد الرحيم مفتش أغذية بالمرور على عدد من المحلات والأسواق.

‬‏واضافت المغربي إلي أن اللجنة أسفرت عن تحرير 5 محاضر جنحة صحية وتوصية بغلق محل بقاله للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وعدم اتباع النظافه ووجود اغذية منتهية الصلاحية وتالفه تم اعدام حوالي 80 كجم اغذية تالفه و100 لتر مياة شربمعبأه، كما تم أخذ 14 عينة اغذية للفحص والتحليل وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأكدت رئيس مدينة، أن حملات التفتيش على المنشآت الغذائية سوف تستمر بباقى أحياء المدينة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المدينة
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا
المغربي: تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا

أخبار تهمك

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ 34 دقيقة

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ 14 دقيقة

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 11 ساعة

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

05:24 م

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

05:12 م

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر