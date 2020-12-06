وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

شهد مقر نادي الزمالك تواجد سيد مرعي وميدو حزين وكيلي أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي للنادي الأهلي السابق، وذلك لتسلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض بعد التراجع عن ضمه قبل الإعلان بشكلاً رسمي عن الصفقة.









وتراجعت لجنة الكرة بنادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ ، بعدما كان اللاعب قريباً من الانضمام للزمالك، وذلك احتراماً لكيان القلعة البيضاء، بسبب ما بدر من اللاعب أثناء تواجده في الأهلي.









وكان أحمد الشيخ قد عقد جلسة مع مسئولي الزمالك وتم الاتفاق على التوقيع لمدة 3 سنوات، ليمتد التعاقد حتى 2023، كما تم الاتفاق على أن يحصل اللاعب على مبلغ 16مليون ونصف مليون جنيه.









ونشر أحمد الشيخ ستوري له عبر موقع تبادل الصور انستجرام صورة تشمل دوري الأبطال والدوري والكأس المحلي والتي توج بهم الأهلي في الموسم المنقضي.



